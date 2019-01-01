شاموسكا: لم نستفد من فرصنا، و48 ساعة لم تكن كافية

المدير الفني الجديد للهلال يتحدث عقب السقوط أمام التعاون

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد بريكليس شاموسكا المدير الفني الجديد للهلال السعودي أن الـ48 ساعة التي مرت على توليه تدريب الزعيم لم تكن كافية لتظهر بصمته مع الفريق، ذلك عقب الخسارة أمام التعاون.

وتلقت آمال الهلال في الفوز بلقب الدوري السعودي ضربة كبرى بخسارته اليوم أمام التعاون 2-0 وتنازله عن صدارة البطولة للنصر بفارق نقطة واحدة قبل جولتين من النهاية.

وقال المدرب الذي خلف يوم الجمعة الماضي زوران ماميتش في تدريب الهلال بالإعارة من الفيصلي السعودي "توليت مهمة تدريب الفريق منذ 48 ساعة فقط، وهي ليست بالفترة الكافية للتعرف على اللاعبين وقدراتهم".

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أضاف حول أسباب الخسارة "أهدرنا العديد من الفرص المحققة للتسجيل أمام التعاون، لم نستفد من أيٍ منها، بجانب معاناة اللاعبين من حالة إجهاد واضحة".

وأتم المدرب البرازيلي صاحب العروض والنتائج الجيدة مع الفيصلي هذا الموسم بأن الفترة القادمة ستكون كافية لمعالجة أخطاء اللاعبين أمام التعاون، مشيرًا لأن اللقاء القادم للهلال سيكون بعد أسبوع كامل من الآن.

يُذكر أن الهلال سيُواجه الاتفاق والشباب في آخر مباراتين من الدوري السعودي، فيما سيلعب النصر أمام الحزم والباطن.