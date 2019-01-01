شاكيري يوضح أهمية كأس العالم للأندية

اللاعب السويسري يشارك للمرة الثانية في البطولة

شدد شيردان شاكيري، لاعب ليفربول على أهمية المشاركة في كأس العالم للأندية، مشيراً إلى أن فريقه سيبذل قصارى جهده لتحقيق اللقب.

ووصلت بعثة ليفربول، إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء الأحد، استعداداً للمشاركة في مونديال الأندية خلال الأيام القادمة.

وقال شاكيري في تصريحات صحفية: "المشاركة في كأس العالم للأندية تجربة مدهشة، لأنك تلعب أمام فرق من قارات مختلفة".

وواصل: "هذه تجربة لا يمكن تكرارها، لذلك علينا الاستمتاع بها، لقد حققتها مع بايرن ميونخ إنها بطولة مهمة للنادي".

وتابع: "سنبذل قصارى جهدنا للفوز بها، الوضع هنا جيد والطقس رائع ستكون أجواء مثالية للاستمتاع ومحاولة تحقيق اللقب".

ليفربول في مونديال الأندية لمداواة جراح 2005

وسيلعب أولى مبارياته في البطولة، مساء الأربعاء في نصف النهائي أمام مونتيري المكسيكي.

جدير بالذكر أن الريدز، سيواجه الفائز من فلامنجو البرازيلي أو الهلال السعودي، في نهائي البطولة.