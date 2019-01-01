شاكيري يقترب من العودة أمام كريستال بالاس وغموض موقف صلاح

مشاركة صلاح أمام كريستال بالاس في محل شك

يقترب شيردان شاكيري لاعب ليفربول المصاب، من العودة إلى المشاركة بشكل أساسي مع فريقه، بينما يواصل محمد صلاح غيابه بسبب الإصابة.

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس، مساء السبت القادم ضمن مباريات الجولة الـ 13 من البريميرليج.

ويعاني شاكيري من إصابة طويلة، في سبتمبر الماضي، ولكنه عاد للمشاركة بشكل طبيعي في مران الريدز اليوم.

على الجانب الآخر، موقف الثنائي محمد صلاح، وأندرو روبرتسون من المشاركة خلال الفترة القادمة، مازال غامضاً بسبب الإصابة التي لحقت بهما الأسبوع الماضي.

وتعرض الثنائي إلى إصابة في الكاحل، أثناء مباراة مانشستر سيتي الأخيرة، وغابا عن منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي.

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وبالرغم من غياب المدافع جو جوميز عن تدريبات الفريق اليوم، إلا أن مشاركته أمام كريستال بالاس مازالت قوية.

ويتصدر الريدز جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أقرب الملاحقين ليستر سيتي وتشيلسي، أصحاب المركزين الثاني والثالث على الترتيب.