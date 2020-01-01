شاكيري: رونالدو قدوتي، قلدت تسريحته وبكيت بسببه

كشف النجم السويسري شيردان شاكيري لاعب فريق ليفربول عن عشقه للبرازيلي رونالدو دي ليما أسطورة ريال مدريد وإنتر المعتزل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها شاكيري للموقع الرسمي لليفربول، وأكد خلالها أنه قام بتقليد تسريحة شعر رونالدو في كأس العالم 2002.

كما كشف شاكيري عن بكائه بسبب النجم البرازيلي عقب أن تعرض للخسارة أمام فرنسا في كأس العالم 1998 التي فاز بها زيدان ورفاقه.

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وقال شاكيري: "لقد كان بمثابة المثال الأعلى بالنسبة لي، لقد أحببته وأحببت طريقته في لعب كرة القدم".

وأضاف: "في عام 2002 قمت بقصة الشعر المميزة الخاصة به، الجميع في مدرستي شعر بالصدمة، لكنني كنت ولا أزال أحبه، عندما خسر ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 1998 كنت أبكي في المنزل، لقد كان و لا يزال القدوة الأهم لي في كرة القدم".

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وأكمل عن مسيرته الكروية: "لم أتوقع أن أمر بمثل تلك المسيرة بكل صراحة، بعض الأحيان أتحدث مع عائلتي وأقول لهم انظروا لعبت في مسيرتي وعلى كم من الألقاب حصلت، الأمر مذهل بالنسبة لي".

وأردف: "لا يمكن لأي شخص أن يقول أنه حقق الفوز بدوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين وكذلك كان بطل العالم مرتين وحصل على كل تلك الأبطال في ألمانيا وسويسرا".

وأنهى تصريحاته: "الأمر مذهل كأنه أحد الأحلام التي أستمتع بها للغاية، لكنني أحب أن أبقى متواضعًا، أنا فخور بما حققت حتى الآن وأسعى لنقل كل خبرتي لمن معي في ليفربول ليستفيد الفريق منها".

جدير بالذكر أن شاكيري كان قد شارك مع ليفربول في عشرة لقاءات هذا الموسم سجل خلالهم هدفًا وحيدًا في 256 دقيقة لعبها.