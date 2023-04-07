شاكيرا فأل خير على خصوم برشلونة.. هل احتفلت المطربة حقًا برباعية ريال مدريد؟

خرجت المطربة الكولومبية من برشلونة.. لكن الأنباء لا تزال تربطها بالنادي

بعد خسارة برشلونة القاسية من ريال مدريد برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، انتشرت صورة للمطربة الكولومبية شاكيرا كالنار في الهشيم وهي تشير بيديها إلى نتيجة 4-0 التي خسر بها النادي الكتالوني.

أتى هذا في خضم حملة سخرية واسعة من النتيجة الثقيلة التي تكبدها الفريق السابق لجيرارد بيكيه، الرجل الذي ارتبطت به شاكيرا لعشرة أعوام كاملة ولكن الانفصال أنهى علاقتهما مؤخرًا.

لكن الحقيقة أن هذه الصورة لا تعود إلى الوقت الراهن، بل تعود لستة أعوام سابقة، حين كانت شاكيرا التي تبلغ من العمر 46 عامًا الآن تحتفل بعيد ميلادها الأربعين، فأشارت للرقم بيديها، يد فيها أربعة ويد فيها صفر.

لكن آنذاك، كانت هناك مفارقة غريبة وهي أن شاكيرا بمجرد نشرها للصورة، تعرض برشلونة للهزيمة في اليوم التالي من باريس سان جيرمان برباعية نظيفة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

هذه الصورة تكون فألًا طيبًا دائمًا بالنسبة لخصوم برشلونة، بمجرد ظهورها يستطيعون تسجيل أربعة أهداف كاملة في شباك البلوجرانا.