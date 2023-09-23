شاكيرا تهين والد بيكيه والأخير يرد بـ"الرقص مع الذئاب"!

معركة جديدة تلوح في الأفق

المناوشات تعود من جديد بين النجم الإسباني جيرارد بيكيه وصديقته السابقة شاكيرا، وهذه المرة مع أحدث إصدارات المطربة الكولومبية.

شاكيرا واصلت توزيع ذخيرتها الموسيقية على بيكيه وعائلته مع أغنيتها الجديدة "El Jefe" وهي أغنية تبدو للوهلة الأولى كعمل اجتماعي عادي، ولكنها تحمل سلسلة من الهجمات ضد والد بيكيه.

ويقول جزء من الأغنية التي جذبت الملايين من الأشخاص بالفعل:"يقولون إنه لا يوجد شر يدوم أكثر من مائة عام، ولكن لا يزال هناك حماي السابق الذي لا تطأ قدماه قبرًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفقًا لبودكاست "Mamarazzis" فإن جوان بيكيه والد نجم برشلونة السابق قرر الرد على هذه الأغنية عن طريق صورة نشرها كحالة على تطبيق "واتساب".

وكان المنشور عبارة عن صورة لفيلم "الرقص مع الذئاب" في رد على ما قالته شاكيرا عنه في أغنيتها، وقامت والدة النجم الإسباني بعمل إعجاب لمنشور آخر ظهر فيه "El Jefe" باعتباره بطل رواية الفيلم.

يذكر أن بيكيه نفسه لم يقم بالرد حتى الآن على أغنية المطربة الكولومبية، ولكن لا يمكن استبعاد فكرة رده بشكل مميز كالعادة.