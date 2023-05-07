شاكيرا تنال من بيكيه مرة أخرى: لا يهم إذا ما كان مخلصًا أم لا!

بعثت النجم الكولومبية شاكيرا برسالة مبطنة لشريكها السابق جيرارد بيكيه خلال حصولها على جائزة سيدة العام في حفل جوائز "بيلبورد".
وقالت شاكيرا في رسالتها خلال تلقيها الجائزة: "هناك وقت في حياة كل سيدة لا يجب أن تعتمد فيه على شخص آخر، ويكون عليها أن تتعلم كيف تحب وتتقبل نفسها".
وأضافت: "هذا العام تعلمت أن المرأة أقوى وأشجع بكثير مما كنت أظن، أعتقد أيضًا أننا أكثر استقلالًا مما نتخيل".
وأكملت: "لا يهم بعد الآن إذا ما كان هناك شخصًا ما مخلصًا في حياتنا أم لا، الأهم أن نكون مخلصات لأنفسنا قبل أي شيء".
جدير بالذكر أن الأشهر الماضية كانت قد شهدت توترًا كبيرًا في العلاقة بين شاكيرا وبيكيه مما أدلى للانفصال بينهما، وبحسب ما ذكرت تقارير عديدة كان ذلك بسبب خيانة لاعب برشلونة المعتزل لها.
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