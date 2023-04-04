هل شاكيرا السبب؟ جيرارد بيكيه يوبخ نجليه خلال نهائي دوري الملوك

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن سبب توبيخ الإسباني جيرارد بيكيه قائد برشلونة السابق لنجليه ميلان وساشا خلال نهائي "دوري الملوك".
وأسس بيكيه مع عدد من اللاعبين السابقين والمشاهير في إسبانيا بطولة كرة قدم "سباعية" تسمى "كينجز ليج" – دوري الملوك.
وخلال النهائي الذي أقيم على ملعب فريق برشلونة، كامب نو، ظهرت لقطات لبيكيه وهو يوبخ نجليه ميلان وساشا.
صحيفة سبورت الكتالونية نشرت اليوم أسباب توبيخ بيكيه ليلان الذي كان يسخر من شخص ما ويطلق عليه اسم "مهرج".
تصرف ميلان لم يعجب بيكيه الذي ظهر غاضبًا ووبخ نجله على سلوكه.
وكانت المطربة الكولومبية شاكيرا، والدة نجلي بيكيه، قد انفصلت مؤخرًا عن اللاعب السابق وأعلنت قبل يومين مغادرتها برشلونة.
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