شارك في مباراة واحدة .. نايف هزازي يستعد للتتويج ببطولة مع الوادي

الوادي يضع "الصقر" في واجهة الاحتفال بالتتويج ببطولته في الدرجة الرابعة..

أصبح نايف هزازي، نجم النصر والاتحاد الأسبق، على موعد مع التتويج ببطولة مع فريقه الوادي، الذي ينشط في دوري الدرجة الرابعة السعودي، على الرغم من مشاركته في مباراة واحدة فقط، منذ انضمامه إلى الفريق.

وأبرم هزازي (36 عامًا)، عقدًا مع نادي الوادي، للمشاركة في 4 مباريات فقط، في تجربة جديدة لعودته للملاعب بعد توقف عن لعب كرة القدم، منذ فسخ عقده مع نادي العدالة، في صيف 2020.

وذكرت صحيفة "عكاظ"، أن نايف هزازي يشارك في تدريبات الوادي، الجمعة، في إطار التحضير لمواجهة حبونا، السبت، على ملعب مدينة الأمير ناصر بن عبد العزيز الرياضية، والتي ستشهد احتفال فريق الوادي بالتتويج بلقب بطولة محافظة وادي الدواسر.

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وتوج الوادي بالبطولة، بعد تزعم صدارة مجموعته في بطولة المملكة لأندية الدرجة الرابعة، بالعلامة الكاملة، برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، كما حافظ على نظافة شباكه، فيما يأتي حبونا في الوصافة بنقطتين، بفارق الأهداف عن الصحاري (الثالث).

وشارك نايف هزازي في مباراة الوادي الأولى، هذا الموسم، حيث حقق الفريق فوزًا على الصحاري، فيما أثار هزازي جدلًا حول غيابه عن المباراة الثانية، بعدما نشر احتفاله بيوم ميلاد صديقه، قبل ساعات من المواجهة.

واستهل نايف هزازي مشواره في صفوف الاتحاد، فيما تنقل بين أندية الشباب والنصر والتعاون، ثم قضى بضعة أشهر في نادي بوتوساني الروماني، قبل العودة للمملكة من بوابة أحد ثم العدالة، وسجل هزازي 63 هدفًا في 165 مباراة بالدوري السعودي، فضلًا عن 17 هدفًا في دوري أبطال آسيا.