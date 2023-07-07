"صديق رونالدو المقرب وتدرب تحت يد كاسترو" .. صفقة جديدة محتملة في النصر

الأفضل في الدوري البرتغالي يقترب من نادي النصر!

تحرك نادي النصر، خلال الساعات القليلة الماضية؛ للتعاقد مع أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

النصر لم يتعاقد سوى مع صفقة واحدة فقط - حتى الآن -، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وهو متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادمًا من نادي إنتر الإيطالي.

وحسب صحيفة "ريكورد"، استفسر مسؤولو العالمي، من النجم البرتغالي أوتافيو، صانع ألعاب بورتو، والحاصل على أفضل لاعب في الدوري المحلي، الموسم الرياضي الماضي 2022-2023؛ بشأن إمكانية الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم.

وكشفت الصحيفة، عن أن النصر، يريد استغلال البند الذي يتواجد في عقد اللاعب مع العملاق البرتغالي؛ بإمكانية الرحيل عن الفريق الأول، مقابل 40 مليون يورو "165 مليون ريال سعودي تقريبًا"؛ لضمه رسميًا.

وأشارت إلى أن هذا البند، مستمر حتى 15 يوليو فقط؛ حيث أنه في اليوم التالي مباشرة، سيرتفع قيمة الشرط الجزائي في عقد أوتافيو، إلى 60 مليون يورو.

وأوضحت أن صفقة أوتافيو، تحظى بتأييد كامل من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر الحالي؛ حيث يتشارك اللاعبان غرفة واحدة، في معسكر المنتخب الوطني.

وأكدت الصحيفة، على أن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني الجديد لنادي النصر، معجب أيضًا باللاعب؛ حيث سبق وأن دربه عندما عمل في بورتو.

جدير بالذكر أن أوتافيو البالغ من العمر 28 سنة، تعود أصوله إلى البرازيل؛ إلا أنه حصل على الجنسبة البرتغالية، وأصبح لاعبًا في صفوف المنتخب الوطني منذ عام 2021.