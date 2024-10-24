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تلقى سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رسالة لوم، بسبب عدم إعطائه شارة القيادة إلى النجم البرازيلي نيمار جونيور، فور مشاركته بديلًا في مباراة العين الإماراتي ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعاد نيمار للمشاركة في مباراة العين والهلال، بعد غياب استمر لسنة كاملة بسبب إصابة الصليبي والغضروف، فيما حقق الأزرق فوزًا ملحميًا بنتيجة (5-4)، على ملعب هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من النخبة الآسيوية.

وقال الناقد الرياضي طلال آل الشيخ، عبر برنامج "رياضة سكوب"، إنه كان ينبغي على سالم الدوسري، إعطاء شارة القيادة إلى نيمار، ليس فقط في تلك المباراة، وإنما بوجه عام، مضيفًا أن نيمار يعد أحد عظماء هذا المجال، الذي يعيش فيه الدوسري وأفاده كثيرًا.

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وأوضح "سالم الدوسري لا يريد التنازل عن الشارة لأحد، عندما يأتي نجم بقيمة نيمار، حتى لو كنت أنت (يا سالم) أقدم، ولكن يجب أن تحترم عظماء هذا المجال، على الأقل سلمه شارة القيادة، نيمار نجم عالمي غير عادي، وهذا التصرف يحسب للدوسري وليس عليه. أقدر سالم فهو النجم السعودي الأول، ولكن يجب أن تقدر الكبار الذين خدموا المجال الذي تعيش فيه ورفعك وأبرزك".

ورد الإعلامي مسفر الخثعمي، بالاستشهاد بتجربة نيمار مع باريس سان جيرمان الفرنسي، قائلًا إن نيمار كان قائدًا لمنتخب البرازيل، والذي يضم ماركينيوس، إلا أن الأخير كان يرتدي شارة القيادة في باريس على حساب نيمار، ليرد آل الشيخ، إنه نجم كبير وأضافوا كثيرًا للعبة، متسائلًا "في النصر، هل تتخيل أن يلعب كريستيانو رونالدو بدون شارة القيادة؟"

وانتقل نيمار إلى صفوف الهلال، في الميركاتو الصيفي بعام 2023، قادمًا من باريس سان جيرمان، في صفقة تقدر بمبلغ 90 مليون يورو، وشارك اللاعب في 5 مباريات مع الأزرق، سجل خلالها هدفًا في دوري أبطال آسيا، قبل انتهاء موسمه مبكرًا بسبب إصابة الصليبي.