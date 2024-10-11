بعقد مميز وشارة القيادة .. بايرن ميونخ يتحرك لتحصين نجمه من أطماع برشلونة

قطعة لا غنى عنها بتشكيلة كومباني

كشفت تقارير صحفية، عن صفقة جديدة يسعى برشلونة لحسمها من صفوف العملاق الألماني بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتفو"، فإن برشلونة يضع النجم الألماني جوشوا كيميتش على رأس أولوياته في الموسم المقبل، من أجل تدعيم خط وسط الفريق الكتالوني، نظرًا للأزمة التي عانى منها مؤخرًا في هذا المركز بسبب كثرة الإصابات.

ويعتبر كيميتش (29 عامًا)، صفقة مثالية ليس لبرشلونة فقط، لكن لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، خصوصًا أن عقده ينتهي مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، بخلاف قدراته الفنية والبدنية وخبراته التي لا خلاف عليها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن كيميتش يعيد النظر في قراره بشأن الرحيل عن بايرن ميونخ، خصوصًا بعدما عرضت عليه إدارة النادي البافاري، تجديد عقده بمعدل تصاعدي مع ميزة إضافية مهمة وهي شارة القيادة الفريق.

ويُعد لاعب الوسط الألماني، الذي يلعب أيضًا كظهير أيمن، قطعة أساسية في تشكيلة المدرب فيسنت كومباني، لذلك يضغط البلجيكي بكل قوة على إدارة بايرن ميونخ لبذل كل جهد ممكن للاحتفاظ بكيميتش.

ولعب كيميتش كل دقيقة من مباريات بايرن ميونخ هذا الموسم، حيث شارك في 9 مباريات كاملة، بواقع 6 في الدوري الألماني، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا وواحدة في كأس ألمانيا، وقدم خلالهم تمريرتين حاسمتين.