"شابوه صالح المحمدي!" .. الاتحاد ينجو من فخ الحزم بهدف قاتل

الاتحاد ينجو من فخ كتيبة صالح المحمدي..

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اقتنص فريق الكرة بنادي الاتحاد، فوزًا مثيرًا على مضيفه الحزم بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي.

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وتقدم صالح العمري بهدف لصالح الاتحاد في الدقيقة 21، بعد تسلم كرة عرضية من رومارينيو، ليسدد الكرة في الزاوية اليمنى، ثم جاء الهدف الثاني للاتحاد عن طريق باولو ريكاردو بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 57، أثناء محاولة إبعاد تسديدة عبد الرزاق حمد الله، بكرة رأسية مرت فوق الحارس أيمن دحمان.

ورد الحزم بهدفين سريعين، حيث سجل محمد الثاني الهدف الأول في الدقيقة 60، بعد تمريرة ركنية أرسلها توزي، ليودع الثاني كرة رأسية في الزاوية اليمنى، وأضاف توزي الهدف الثاني في الدقيقة 63، بعد تمريرة من يوسف الشمري، ليضرب دفاعات الاتحاد، ويسدد الكرة في مرمى الحارس عبد الله المعيوف، قبل أن يوقع المدافع أحمد حجازي على هدف انتصار الاتحاد في الدقيقة 90+6، بعد تمريرة عرضية من فرحة الشمراني وتسديدة داخل منطقة الجزاء.

وأحرز جونيور مورينو هدفًا لصالح الحزم في الدقيقة 16، قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف بداعي التسلل، كما هدد توزي مرمى الاتحاد في الدقيقة 60، حاول المعيوف إبعادها، لترتطم في القائم الأيسر، فيما أهدر مدالله العليان فرصة هدف محقق للاتحاد في الدقيقة 76 بعد تمريرة بينية من جوتا، ليسدد كرة ارتطمت في العارضة، فيما فشل محمد الثاني في التسجيل رغم انطلاقته نحو المعيوف، ليسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 79.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 50 نقطة، ليصعد إلى المركز الرابع في جدول دوري روشن السعودي، بفارق نقطتين عن التعاون، الذي هبط للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد الحزم عند 16 نقطة، في أولى مباريات الفريق تحت قيادة المدير الفني صالح المحمدي.

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ويبتعد الاتحاد عن الأهلي، الذي تأجلت مباراته أمام الهلال إلى 6 مايو، بفارق نقطتين، في ظل صراع الاتحاد والأهلي والتعاون على المقعد الأخير المؤهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

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