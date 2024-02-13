"سُيدرب هذا الفريق" .. أنباء صادمة للحالمين بالتعاقد مع ألونسو!

هذه هي الوجهة الأقرب له

منذ أن أعلن يورجن كلوب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم، أصبح تشابي ألونسو على رأس المرشحين لخلافته بسبب عمله الرائع مع باير ليفركوزن، ولكن متى يحدث ذلك؟

الفريق الألماني يتصدر البوندسليجا حاليًا على حساب العملاق البافاري بايرن ميونخ، بسبب المشروع المُبهر الذي يقوده ألونسو، مما جعله يرتبط بتدريب العديد من الأندية مثل بايرن، ريال مدريد وأخيرًا ليفربول.

فيليكس فيشر خبير الدوري الألماني قال لشبكة "سكاي سبورتس":"أتصور أنه سيدرب ليفربول يومًا ما، ولكن المدير الرياضي لليفركوزن قال إنه متأكد من استمراره لمدة موسم آخر".

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وأضاف:"جميع الفرق الكبرى تراقبه، أتوقع أن تقوم إدارة بايرن ميونخ بمتابعته وكذلك ريال مدريد، ولكن أعتقد أن السباق على التعاقد معه لن يكون الموسم القادم بل الموسم التالي له".

وكان ألونسو قد أكد مؤخرًا على سعادته بالعمل في تجربته الحالية مع ليفركوزن، دون استبعاد تدريب ليفربول في المستقبل القريب.

وعلى جانب آخر أصر سيمون روفلس المدير الرياضي للنادي على أنه لن يغادر وسيبقى مع الفريق لاستكمال مشروعه الناجح بشكل كبير حتى الآن.