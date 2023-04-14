سُدت نفسه .. التبرير الأغرب لتراجع أداء ونتائج الهلال في الدوري السعودي

الهلال خسر نقطته الثامنة على التوالي في الدوري بسقوطه أمام الباطن

shahid

خسر الهلال 8 نقاط متتالية في دوري روشن السعودي مما أخرجه تمامًا من حسابات الفوز باللقب، وقد تسابق النقاد الرياضيون والمحللون في تحليل أسباب ذلك التراجع في الأداء والنتائج، إلا أن الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال وجد التبرير الأغرب.

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الزلال رأى خلال حديثه لبرنامج "أكشن مع وليد" أن الهلال سُدت نفسه عن المنافسة المحلية بسبب ضغط المباريات وأخطاء الحكام ضده، ولم يتجاهل أخطاء المدرب رامون دياز خاصة التدوير الخاطئ للاعبين ضمن أسباب التراجع.

إذ قال "الهلال خرج من سباق الفوز بالدوري، الفريق سُدت نفسه بسبب جدولة المباريات وأخطاء الحكام ضده خاصة إبريل، ما فعله دياز كذلك من مبالغة في التدوير ساهم في ذلك وجعله يتعرض لتلك الخسارة التاريخية أمام الباطن".

تابع "المطلوب من دياز والهلاليين الآن وبدءًا من المباراة القادمة استعادة نغمة الفوز وشهية الهلال للفوز، صحيح أن ما حدث آخر 10 أيام يسد النفس لكن أمام الفريق استحقاقات مهمة تتلخص في كأس الملك ودوري أبطال آسيا، الهلال يجب أن يلعب المباراة القادمة أمام النصر بالتشكيل الأساسي حتى لا يظهر بهذا الأداء الباهت مجددًا".

يُشار إلى أن الهلال سيُواجه الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الـ23 من إبريل الجاري، ومن ثم سيخوض اللقاء الكبير أمام أوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 29 من نفس الشهر في الرياض، وبعدها الإياب يوم 6 مايو القادم في اليابان.

Shahid