"سئمنا من بينوكيو" .. صحيفة إسبانية تهاجم فينيسيوس جونيور بطريقة شرسة!

هجوم شرس على نجم ريال مدريد..

مرة أخرى، تم اتهام البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد الإسباني بالكذب حول تعرضه لهجوم عنصري، وذلك من قبل صحيفة محلية في مدينة فالنسيا، لدرجة أنها شبهته بشخصية "بينوكيو" الكارتونية الشهيرة.

فينيسيوس تعرض للإساءة خلال مواجهة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب "ميستايا" في مايو الماضي، حيث نشب شجار قوي في الملعب، بعد اتهام البرازيلي لعدد من مشجعي "الخفافيش" باستهدافه عنصريًا.

وأدلى الدولي البرازيلي فينيسيوس بشهادته خلال محاكمة ثلاثة مشجعين اتهموا بتوجيه إساءات عنصرية له الشهر الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأصدر فالنسيا بيانًا بعد أن أدلى اللاعب بشهادته، مطالبًا فينيسيوس بتصحيح "كذبته التي لا أساس لها" بأن مشجعي فالنسيا عنصريون بشكل عام.

فيما قامت صحيفة "سوبر ديبورتي" التي تصدر في مدينة فالنسيا بتركيب أنف بينوكيو على صورة اللاعب الشهر الماضي.

وانتقدت الصحيفة نفسها مرة أخرى الشاب البالغ من العمر 23 عامًا، في عنوان رئيسي يقول: "سئمنا جدًا من بينوكيو"، وذلك بعد حديث البرازيلي خلال استلام جائزة سقراط للأعمال الخيرية خلال حفل الكرة الذهبية الذي أقيم مساء الإثنين الماضي.

وتحت العنوان الرئيسي تابعت الصحيفة: "عرض فينيسيوس وأكاذيبه يستمر في الإضرار بشكل غير عادل بصورة نادي فالنسيا وجميع مشجعيه".

شخصية بينوكيو الكارتونية، هي دمية خشبية، معروفة بأن أنفها ينمو ويصبح أطول في كل مرة تكذب فيها، ولها فيلم شهير يحمل اسمها.