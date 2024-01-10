"سئمت هذه القصص".. أراوخو يرد على بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد

"أفتخر بشارة قيادة برشلونة"

حسم رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، الجدل بشأن الأنباء التي ربطت بينه وبين رحيله عن النادي الكتالوني، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشفت تقارير صحفية أن أراوخو، يعد هدفًا رئيسيًا لبايرن ميونخ خلال انتقالات يناير الجارية، وربطت تقارير أخرى بينه وبين مانشستر يونايتد.

وقال أراوخو، في تصريحات أبرزها فابريتسيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه على منصة "X" (تويتر سابقًا): "الانتقال إلى بايرن ميونخ؟ في كل فترة انتقالات تظهر قصص عني، قالوا أيضًا إنني سأنتقل إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي".

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وأضاف أراوخو: "تركيزي الآن ينصب على برشلونة، وأبذل قصارى جهدي من أجل البارسا بنسبة 100%. إنه لشرف كبير أن أرتدي شارة القيادة في برشلونة.. أشعر بمسؤولية تجاه هذا الأمر".

وتطرق مدافع برشلونة للحديث عن مباراة فريقه المقبلة في كأس السوبر الإسباني، قائلًا: "نحن نعمل على تصحيح تلك الأخطاء التي ارتكبت في حقنا، علينا أن نستقبل عددًا قليلًا من الأهداف وهذا ما منحنا الألقاب. أوساسونا منافس كبير، إنه فريق صعب للغاية وسنحاول غدًا في نصف النهائي تحقيق الفوز".