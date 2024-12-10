"سيُواصل اللعب وسيُصل للـ1000 هدف" .. زميل كريستيانو رونالدو السابق يتوقع مستقبلًا مبهرًا لنجم النصر

النجم البرتغالي حدد لنفسه هدفًا واضحًا

حدد كريستيانو رونالدو لنفسه هدافًا واضحًا فيما يخص مسيرته الكروية في السنوات القادمة، وهو الوصول إلى ألف هدف! ورغم صعوبة المهمة إلا أن زميله السابق في مانشستر يونايتد توقع نجاح نجم النصر السعودي في إتمامها.

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الفرنسي ميكائيل سيلفيستر أوضح خلال حديثه لـ "Boyle Sports" أن رونالدو لديه القدرة لمواصلة اللعب حتى بعد تجاوز الـ40 من عُمره، متوقعًا أن يلعب لسنوات بعد هذا السن، وأضاف "كريستيانو رونالدو سيصل للهدف رقم 1000 وسيكون إنجازًا مذهلًا بالنسبة للاعب بدأ مسيرته كجناح ومن ثم سجل أهدافًا أكثر من بيليه. أعتقد أنه سيحقق فعلًا هذا الإنجاز لأنه إن وضع شيئًا في ذهنه يُحققه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضاف "رونالدو يلعب كل دقيقة في الدوري السعودي، ويُسجل أهدافًا من اللعب المفتوح ومن ركلات الجزاء كذلك، وهو أحد أفضل اللاعبين أداءً ولا أرى أي تراجع في مستواه. إنه في مستوى أعتقد أنه يمكنه البقاء فيه لفترة طويلة، أعتقد أنه سيلعب حتى الأربعينات من عمره ويكسر حاجز الألف هدف، وسيكون إنجازًا مذهلاً".

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صاحب الـ39 عامًا من المتوقع أن يُجدد عقده الذي سينتهي مع النصر بنهاية الموسم الجاري لموسمين قادمين، حيث تتحدث التقارير عن عدم وجود أي عقبات في طريق التوصل لاتفاق حول كذلك.

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النصر يُعاني محليًا هذا الموسم، حيث خرج من كأس الملك ويتواجد رابعًا في جدول ترتيب دوري روشن بفارق 11 نقطة عن الاتحاد في الصدارة، ولكنه يعيش موسمًا جيدًا على صعيد دوري أبطال آسيا النخبة حيث ضمن تأهله إلى دور الـ16.