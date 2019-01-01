سييرا وحمد الله الأفضل في الجولة 29 من الدوري السعودي

المدير الفني التشيلي حقق الجائزة للمرة الثانية من قدومه للاتحاد

فيسبوك تويتر بلال محمد

حقق التشيلي لويس سييرا المدير الفني لنادي الاتحاد، جائزة أفضل مدرب للجولة الـ 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقاد المدير سييرا فريقه، إلى تحقيق فوزاً كبيراً على الفتح بستة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وحقق جمهور العميد أيضاً جائزة، أفضل جمهور في الجولة للمرة الحادية عشر مسجلاً الرقم الأعلى بين جماهير الأندية حصولا عليها في هذا الموسم.

ويحتل العميد المركز العاشر من جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الفتح صاخب المركز الثامن.

ختامها مسك🙌، إليكم مباريات الجولة الأخيرة والحاسمة من الدوري السعودي.🔥



بين ترقب هلالي واقتراب نصراوي، ستكون جولة في غاية المتعة لمشجعي الدوري السعودي.👏 pic.twitter.com/QOVNkxtlE7 — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 14, 2019

وحصل المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب النصر على جائزة أفضل لاعب في الجولة، بعد مساهمته في فوز فريقه على أحد بثلاثية نظيفة، واستمرار تربع العالمي على الصدارة.

النصر يتصدر الدوري قبل جولة واحدة من النهاية برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الهلال صاحب المركز الثاني.