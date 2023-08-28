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سيواجه النصر قريبًا .. تاليسكا في طريقه لهذا الفريق المفاجئ!

أحمد فرهود
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أندرسون تاليسكا يقترب من الرحيل عن النصر

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يبدو أن أيام النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، باتت معدودة للغاية؛ بعد أسابيع طويلة من الجدل، بشأن مستقبله.

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تاليسكا البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى صفوف النصر في صيف 2021، قادمًا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني؛ حيث جدد عقده مؤخرًا حتى 30 يونيو 2026.

وعلى الرغم من هذا التجديد؛ إلا أن الصفقات العالمية الأخيرة، للفريق النصراوي؛ جعلت مجلس الإدارة، يفكر جديًا في "التخلص" من النجم البرازيلي، واستغلال مقعده لتدعيم مركز آخر.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي محمد السعدي، مراسل شبكة قنوات "الكأس"، اقتراب تاليسكا، من الانضمام إلى دوري نجوم قطر، في الصيف الحالي.

وكتب السعدي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "والعهدة على الراوي.. أندرسون تاليسكا إلى الدحيل القطري".

وإذا انتقل تاليسكا إلى الدحيل؛ فإنه سيكون على موعد مع مباراتين مرتقبتين أمام النصر، في مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ حيث أسفرت القرعة عن تواجد الفريقان "معًا"، في المجموعة الخامسة.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 89724كريم بنزيما
  • 9384خاليدو كوليبالي
  • 16825روبرتو فيرمينو
  • 7508نجولو كانتي
  • 18639مارسيلو بروزوفيتش
  • 38109صفقة أخرى
180189 الأصوات

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