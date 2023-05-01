"سيهتز العالم" .. جمهور نابولي يُحقق نبوءة نتفيليكس!

مشهد سينمائي يتحول إلى حقيقة في إيطاليا!

أنتحت شركة "نتفيلكيس" العالمية عام 2020 فيلم يتحدث عن روابط الجماهير أو ما يعرف بإسم "أولتراس" يتحدث عن حياة مشجعي جمهور نابولي، وخلال أحد المشاهد يتحدث بعض الأطفال من عشاق النادي الإيطالي سويًا وهم يتخيلون ما سوف يحدث إذا ما تمكن ناديهم من تحقيق لقب الدوري الإيطالي، حيث يقول أحدهم: "مباراة واحدة يا رفاق ماذا سيحدث إذا فوزنا يا إلهي، سيهتز العالم!".

بعد عرض الفيلم انتشر المشهد كالنار في الهشيم وقامت الجماهير العربية واللاتنية ومن كافة أنحاء العالم بأخذه وتغيير موضع الحديث ليكون وكأنه على فريقها.

وبعد ثلاث سنوات جاء الوقت ليصبح المشهد السينمائي أمر حقيقي وفي موضعه بالفعل، بجنوب إيطاليا في مدينة نابولي، حيث ذكر حساب Italian" Football TV" على تويتر أن جماهير نابولي تسببت في هزة أرضية بالفعل عندما سجل فريقها هدف التقدم في شباك ساليرنيتانا، والذي كاد يعني تتويجهم بالدوري الإيطالي لو لا لم تنتهي المباراة بالتعادل ليؤجل الحلم الذي طال انتظاره للجولة القادمة.

وكتب حساب "Italian" Football TV": "هل تساءلت يومًا عن مدى حماس جماهير نابولي تجاه فريقهم؟ لقد تسببوا في اهتزاز بمقياس 2 على مقياس زلزال ريختر عندما سجل أوليفيرا".

ماتياس أوليفيرا هز شباك ساليرنيتانا في الدقيقة 62 وهز جمهور نابولي إقليم كامبانيا، لكن الهزة الأرضية تحولت لسكون بهدف بولايي ديا في الدقيقة 84 الذي انهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

يذكر أن نابولي ينتظر إنهاء الصيام والعودة إلى قمة الكرة الإيطالية بالتتويج بطلًا للدوري الإيطالي بعد 33 عامًا من الانتظار.