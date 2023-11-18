سينهي أوقات الانتظار المملة .. تعديل فينجر للتسلل يدخل حيز التنفيذ!

المدرب الفرنسي السابق لآرسنال يقترب من تحقيق رؤيته.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن رؤية المدرب الفرنسي آرسين فينجر لقانون التسلل أصبحت على وشك التنفيذ في ظل حاجة كرة القدم لهذا التغيير.

جاء هذا بحسب ما ذكر صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن القانون الجديد من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في موسم 2024-2025.

وينص القانون الحالي على أن اللاعب المهاجم الذي يكون أقرب للكرة بأي جزء من جسده من مدافع الخصم وقت خروج الكرة من قدم زميله يتم احتساب تسلل عليه، عدا الأجزاء من الجسد التي لا يمكن تسجيل أهداف بها، كاليد والذراع.

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أما تعديل أرسين فينجر فينص أن اللاعب ليكون متسللًا يجب أن يكون قد تجاوز جسد آخر مدافع بشكل كامل، دون وجود أي تداخل من أي جزء من جسده على نفس خط الخصم.

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جدير بالذكر أن الكثير من الشكاوى كانت قد خرجت من نجوم كرة القدم من طول الوقت الذي يأخذه حكام تقنية الفيديو من أجل مراجعة حالات التسلل في الوقت الحالي.