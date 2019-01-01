سينسي يزيد من متاعب إنتر

سينسي رفقة باريلا خارج مواجهة سلافيا براج وشكوك حول مشاركة جاليارديني وأسامواه

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن نجم نادي إنتر ومتوسط الميدان ستيفانو سينسي ما زال يحتاج إلى المزيد من الوقت من أجل التعافي من الإصابة.

وكان سينسي قد عاد للتدريبات بمفرده مطلع الأسبوع الحالي، مما زاد من احتماليات تواجده خلال مواجهة النيراتزوري أمام سلافيا براج مساء الأربعاء.

ولكن الأنباء التي جاءت من مصادر مقربة من إنتر تفيد بأن ستيفانو سينسي سيكون خارج قائمة الفريق في مواجهة الفريق التشيكي مساء الأربعاء.

ويزيد حجم إصابة سينسي وغيابه بعدما تعرض زميله في الفريق وفي منتخب إيطاليا نيكولو باريلا إلى التواء في ركبته سيبعده عن الملاعب حتى نهاية يناير.

ويعاني إنتر كذلك من غياب كل من كوادو أسامواه وجاليارديني اللذين لا تزال مشاركتهما في مواجهة سلافيا براج محل شك حتى الآن.

ويأتي ذلك فضلًا عن إصابة ماتيو بوليتانو وأليكسيس سانشيز، ليذهب إنتر إلى العاصمة التشيكية في مواجهة مصيرية بدون عدد من أهم لاعبيه.

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يذكر أن إنتر يحتل المركز الثالث في مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط فقط، ويحتاج إلى الفوز في المباراتين المتبقيتين في حال أراد الحفاظ على حظوظه في المنافسة على واحدة من بطاقتي التأهل لثمن النهائي.