سيندم على الاتفاق؟ ساوثجيت يصعق هندرسون وثلاثة نجوم آخرين بقائمة إنجلترا لليورو!

مفاجآت عديدة في قائمة الأسود الثلاثة

وجه جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، صدمة قوية إلى 4 من نجوم الفريق في القائمة المبدئية لبطولة يورو 2024.

ساوثجيت أعلن اليوم، الثلاثاء، عن قائمة مكونة من 33 لاعبًا سيتم تقليصها إلى 26 من أجل المشاركة في اليورو المقام بألمانيا، خلال شهر يونيو المقبل.

وقرر مدرب الأسود الثلاثة استبعاد بعض النجوم من فريقه، كان أبزرهم جوردان هندرسون لاعب أياكس أمستردام، ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، رحيم ستيرلينج جناح تشيلسي وزميله ريس جيمس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويأتي استبعاد ساوثجيت لهندرسون، رغم قيام الأخير بالرحيل عن الاتفاق السعودي بمنتصف الموسم الجاري، من أجل الحفاظ على حظوظه في المشاركة مع منتخب إنجلترا والظهور في اليورو.

ورغم غياب الرباعي، إلا أن قائمة ساوثجيت كانت مُدججة بالنجوم، بتواجد جود بيلينجهام، جون ستونز، ترنت آرنولد، ديكلان رايس، فيل فودين، بوكايو ساكا، كول بالمر وهاري كين وغيرهم.

وقام مدرب الأسود باستدعاء كوبي ماينو لاعب وسط مانشستر يونايتد الشاب بعد تألقه مع الشياطين الحمر، بالإضافة لجاريل كوانساه مدافع ليفربول ومارك جيهي وإيزري كونسا وآدم وارتون، وهي أسماء أقل شهرة من باقي اللاعبين.

يذكر أن إنجلترا تقع في المجموعة الثالثة في اليورو، حيث تلعب أمام كل من صربيا والدنمارك وسلوفينيا.