سينتقدوك بسبب ما أنت عليه.. رسالة جدلية جديدة من كاسياس

كاسيس يعود لإثارة الجدل من جديد

عاد نجم ريال مدريد السابق إيكر كاسياس لإثارة الجدل بعد نشره لتغريدة جديدة يتحدث فيها عن انتقادات البعض التي يراها غير منطقية في بعض الأحيان.

وكان كاسياس قد خرج في وقت ماضي بتغريدة كتب فيها: "أتمنى أن يحترموني، أنا مثلي"، وتسببت في ردود أفعال كبيرة وضخمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قبل أن يقرر النجم الكبير أن يحذف التغريدة وينشر أخرى بدلًا منها، مؤكدًا أن حسابه تعرض للاختراق، وبدأ في الاعتذار للجميع على تلك الحادثة.

وكتب كاسياس في التغريدة التالية: "حسابي تعرض للاختراق، لحسن الحظ كل شيء على ما يرام الآن، اعتذاري لكل متابعيني".

وعاد من جديد لإثارة الجدل، حيث كتب هذه المرة: "سوف ينتقدونك على ما أنت عليه وعلى ما لا تكون عليه وعلى ما يعتقدون أنك أنت عليه. بالتأكيد، أيضًا بسبب ما تفعله أو بسبب ما تتوقف عن فعله. وأخيرًا، على ما تقوله ... وعلى ما لا تقوله !!!".

فيما وجه تحية ساخرة في نهاية التغريدة لتلك الجماهير التي ينتقد تصرفاتها.

ومن الغريب، وعلى عكس ما حدث مع الرسائل الأخيرة والغامضة التي نشرها على حسابه على تويتر، فإن هذه التغريدة كان لها أيضًا مساحتها على حساب إنستجرام الخاص به.

ووجد الدعم هذه المرة من زملائه سابقًا، حيث رد خواكين سانشيز وبيبي رينا بنفس التعليق وكتبوا: "آمين"، ومن جانبها، سخرت الإعلامية الإسبانية كريستينا بيدروشي من تغريدة كاسياس، حيث كتبت: "وبسبب الملابس التي ترتديها".

ثم عاد كاسياس من جديد لتويتر حيث سئل الجماهير عن توقعاتهم لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد التي ستقام اليوم، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.