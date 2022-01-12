سيناريو 2010 يلوح في الأفق.. تونس تحت خطر تهديدات إرهابية بالكاميرون

أنذرت السلطات الكاميرونية منتخبات المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم إفريقيا حول "تهديدات إرهابية" جادة بمدينة ليمبي في الساعات المقبلة.

وتضم المجموعة الخامسة منتخبات مالي وتونس وموريتانيا وجامبيا، وتُلعب مبارياتها على ملعب ليمبي الأولمبي.

شبكة بي إن سبورتس عبر مراسلها مع بعثة المنتخب التونسي كشفت أن اللجنة المنظمة طالبت المنتخبات الأربعة بتوخي الحذر حيال تهديدات إرهابية جادة.

ولا يعرف حتى الآن تفاصيل دقيقة للواقعة، وكيف ستتعامل اللجنة المنظمة لتأمين المنتخبات الأربعة سواء بتغيير المدينة أو زيادة الوحدات الأمنية.

وشهدت كأس الأمم الإفريقية من قبل مأساة في نسخة 2010، بعدما هاجمت جبهة انفصالية حافلة منتخب توجو في أنجولا وتسبب في مقتل ثلاثة أفراد من البعثة.

الغريب أن المجموعة التي تُلعب مبارياتها في ليمبي شهدت أحداثًا مؤسفة على الصعيد الرياضي والتنظيمي بمباراتي الجولة الأولى منها.

في القمة بين تونس ومالي، أنهى الحكم جاني سيكازوي المباراة قبل الدقيقة 90 بدقيقة ونصف، وأدى ذلك إلى أزمة قانونية وجدل كبير.

أما في مباراة موريتانيا وجامبيا، فلم تتمكن اللجنة المنظمة من عزف النشيد الوطني الصحيح لمنتخب المرابطون، وقاموا بعزف النشيد الوطني القديم ثلاث مرات.