سيناريو نيمار يتكرر.. جماهير باريس سان جيرمان تصفر على مبابي!

هل يرحل أم يبقى في نهاية المطاف؟

تعرض كيليان مبابي إلى صافرات استهجان من جماهير باريس سان جيرمان خلال مشاركته في مباراة كليرمون فوت بملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وأحرز مبابي هدفًا من ضمن رباعية كتيبة ماوريسيو بوتشيتينو في شباك الفريق الصاعد حديثًا لليج آ، ليصل بي آس جي للنقطة الخامسة عشرو يتربع على صدارة الدوري.

ويبدو أن جماهير باريس لم تغفر لمبابي رغبته في الرحيل إلى ريال مدريد، إذ صبّت غضبها الكبير على صاحب الـ22 عامًا عند مناداة المذيع الداخلي باسمه أثناء الإعلان عن التشكيلة التي ستبدأ المباراة.

على أي حال، بدت صافرات الاستهجان بحق مبابي أقل حدة من التي تواجدت الشهر الماضي بحديقة الأمراء أيضًا في مباراة ستراسبورج، عندما كان موقف اللاعب من الانتقال للنادي الملكي معلقًا.

في الوقت نفسه، سيناريو نيمار يتكرر بوضوح مع مبابي، فمنذ عامين طالب البرازيلي بالسماح له بالرحيل إلى برشلونة، وتمسكت إدارة ناصر الخليفي به وهاجمته الجماهير لمدة بصافرات الاستهجان.

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النبأ غير السار لجماهير ريال مدريد أن نيمار بعد ذلك مدد عقده وبقيّ وتصالح مع جماهير باريس، ولا يعرف إذا كان مبابي سيحذو حذوه أم سينتهي به المطاف في العاصمة الإسبانية.

وينتهي عقد مبابي مع باريس العام المقبل، والآن تجهز إدارة فلورنتينو بيريز كل السبل الممكنة من أجل الحصول على توقيعه الشرعي في شهر يناير وحسم وصوله إلى كتيبة كارلو أنشيلوتي العام المقبل.

الجدير بالذكر أن مبابي رفض عدة عروض من إدارة باريس للتجديد، فيما رفضت إدارة الخليفي بيع الدولي الفرنسي رغم عرض ريال مدريد التاريخي الذي يقال أنه وصل إلى 200 مليون يورو.