سيناريو درامي .. برشلونة يسقط أمام غواصات فياريال بخماسية

مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة...

سقط برشلونة في فخ الخسارة أمام فياريال بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة درامية، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 44 في المركز الثالث من ترتيب الليجا، بينما وصل فياريال إلى النقطة 23 في المركز الرابع عشر.

المباراة بدأت بقوة وضغط من فياريال، وأسفر هذا الضغط عن هدف أول في الدقيقة 22، سجله مورينو، ولكن الحكم يلغي الهدف لوجود خطأ لصالح كوندي مدافع برشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحاول الفريقين، السيطرة على مجريات اللعب في الشوط الأول، ولكن انحصر اللعب في وسط الملعب، دون خطورة على أي من المرميين، حتى آخر خمس دقائق من الشوط الأول.

قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق، نجح جيرارد مورينيو في تسجيل الهدف الأول لفياريال، بعد عرضية من الجانب الأيسر قابلها مورينو بتسديدة قوية في الشباك.

وكان الشوط الثاني أكثر إثارة، وبعد مرور عشر دقائق من البداية نجح إلياس أخوماش في إضافة الهدف الثاني، بعدما استغل الخطأ الدفاعي للفريق الكتالوني ثم راوغ الحارس ووضع الكرة في المرمى بسهولة.

وجاء الرد السريع من من برشلونة، بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 61، بأقدام إلكاي جوندوجان بعد عرضية من كانسيلو، وصلت إلى اللاعب الألماني الذي سدد تسديدة قوية أسفل يمين المرمى.

وفي الدقيقة 68، تمكن بيدري من تسجيل هدف التعادل للفريق الكتالوني، بعدما عرضية من الجانب الأيسر، ووصلت إلى اللاعب الشاب الذي سدد تسديدة قوية من لمسة واحدة سكنت مرمى.

وأكمل برشلونة، العودة بهدف ثالث في الدقيقة 71 بعد ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيسر لعبها جوندوجان بشكل عرضي، نجح أراخو في وضعها في المرمى برأسية قوية.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، نجح فياريال في العودة إلى المباراة، بهدف ثالث في الدقيقة 85 سجله جونسالو جيديش بتسديدة قوية.

ومع الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، طلب لاعبو برشلونة من الحكم احتساب ركلة جزاء، لوجود لمسة يد على مدافع فياريال، ولكن الحكم يأمر باستئناف اللعب بعد مراجعة تقنية الفيديو.

والدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع، خطف سورلوث هدف التقدم لفريقه مرة أخرى، بعدما ارتدت الكرة من الحارس بينا، ووضعها سورلوث في الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة أطلق لويس موراليس رصاصة الرحمة على قلوب مشجعي برشلونة، بهدف خامس، بعد تمريرة من جيديش، ثم تسديدة قوية من موراليس في المرمى.