سيناريو حكيمي يتكرر .. إنتر يخطط لضم لاعب كومو عن طريق ريال مدريد!

فرصته ضعيفة مع النادي الإسباني

تكرارًا لسيناريو أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الحالي، يطمح نادي إنتر الإيطالي في التعاقد مع نيكو باز لاعب ريال مدريد السابق وكومو الحالي في أقرب فرصة ممكنة، بسبب إعجاب المدرب سيموني إنزاجي بقدراته.

لاعب الوسط البالغ من العمر 20 سنة رحل عن فريق الرديف بريال في أغسطس الماضي مقابل 6 ملايين يورو، ولكن العملاق المدريدي يحق له الحصول على 50% من أي عملية بيع مستقبلية، كما يستطيع إعادة شراء اللاعب مقابل 12 مليون يورو فقط، وهو بند ممتد حتى عام 2027.

موقع "fcinternews" قال إن إمكانية قيام ريال بإعادة شراء اللاعب ودمجه بالفريق تبدو ضعيفة للغاية، وذلك بسبب وجود العديد من اللاعبين بمركز الوسط المهاجم بالفريق، على رأسهم جود بيلينجهام وبراهيم دياز وأردا جولر، ولكن قد يقوم النادي بضمه من جديد والاستفادة منه ماليًا عن طريق بيعه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وهو الأمر الذي دفع إنتر للتفكير جديًا في شراء النجم الشاب من ريال، مع ضمان بند إعادة الشراء له وبالتالي تخفيض القيمة المالية للصفقة بأقصى شكل ممكن، في سيناريو يشبه ما حدث مع أشرف حكيمي عندما انضم للنادي الإيطالي قادمًا من ريال مدريد بعد إعارته لموسمين مع بوروسيا دورتموند.

ومن جانبه يرحب سيموني إنزاجي مدرب إنتر بهذه الصفقة وكذلك مجلس الإدارة، حيث يتفق الجميع على قيمة الأرجنتيني صاحب الأصول الإسبانية، وقدراته في المراوغة والإبداع في خط الوسط.

وبالنسبة للاعب، فمن المتوقع أن يرحب هو الآخر بالانتقال إلى إنتر، على الرغم من أن هذه الخطوة ستعني تلاشي إمكانية حصوله على الفرصة مع ريال مدريد في المستقبل القريب.

يذكر أن صاحب الـ20 سنة شارك في 16 مباراة مع كومو في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين وصنع 4 حتى الآن.