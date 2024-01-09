سيميوني يعترف .. نجوم أتلتيكو مدريد يريدون الانتقال إلى الدوري السعودي

اعتراف جريء من دييجو سيميوني

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خرج الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بـ"اعتراف" مثير؛ على هامش مشاركة فريقه، في كأس السوبر الإسباني.

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السعودية تستضيف بطولة كأس السوبر الإسباني على أراضيها؛ حيث سيواجه ريال مدريد، غريمه أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الأول، بينما يضرب برشلونة، موعدًا مع أوساسونا.

سيميوني اعترف - حسب ما نقله برنامج "دورينا غير" -، برغبة أكثر من لاعب في صفوف أتلتيكو مدريد، بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

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تصريحات المدير الفني الأرجنتيني، تفتح باب التكهنات أمام إمكانية انتقال أكثر من لاعب في الفريق العاصمي إلى السعودية؛ خاصة أنهم تلقوا عروضًا من لجنة الاستقطابات بالفعل؛ حسب العديد من المصادر المحلية والعالمية.

وفي مقدمة نجوم أتلتيكو مدريد، الذين قيل إنهم تلقوا عروضًا من السعودية؛ المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، ومتوسط الميدان الأرجنتيني رودريجو دي باول، بالإضافة إلى الثلاثي الإسباني ألفارو موراتا وماركوس يورينتي وماريو هيرموسو.

وارتبط اسم جريزمان، بالانتقال إلى نادي الهلال أو عملاق جدة الاتحاد، بينما أكدت العديد من التقارير، على رغبة الأهلي، في ضم كل من موراتا ودي باول.

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