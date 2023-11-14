سيميوني يحرم الأهلي من التعاقد مع نجم الأرجنتين

مفاجأة في ميركاتو النادي الأهلي السعودي

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تسبب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في حرمان الأهلي السعودي، من صفقة عالمية كبرى.

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الأهلي يعاني من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ تحت قيادة المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي لوكاس غاتي، عن تقديم الراقي، عرضًا رسميًا إلى الأرجنتيني رودريجو دي باول، متوسط ميدان أتلتيكو مدريد، في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي.

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وأشار غاتي في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، إلى أن سيميوني، رفض رحيل دي باول، على الرغم من أن الصفقة بين الناديين، كانت ممكنة جدًا.

وأضاف: "سيميوني كان لاعبًا في نفس مركز دي باول؛ لذلك فهو يحب أسلوب مثل هؤلاء اللاعبين، ويعرف مدى تأثيرهم على جودة الفريق".

وأوضح لوكاس غاتي، أن تجديد عقد المدير الفني الأرجنتيني، مع أتلتيكو مدريد مؤخرًا، يمنع أي فرصة لـ"رحيل" رودريجو دي باول، خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن دي باول، الذي توّج بلقب كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، انضم إلى فريق العاصمة الإسبانية صيف 2021، قادمًا من أودينيزي الإيطالي.

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