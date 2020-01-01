سيميوني يبرر تصرف فالفيردي: لقد أهدى السوبر إلى ريال مدريد

سيميوني يرى تدخل فالفيردي على موراتا طبيعي!

على غير المتوقع، برر دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد ، تصرف فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد خلال نهائي السوبر الإسباني .

وتعرض فالفيردي للطرد المباشر، عقب عرقلته لألفارو مورتا، في الدقيقة 115، من عمر الشوط الإضافي الثاني، حيث كان المهاجم الإسباني قاب قوسين أو أدنى من تسجيل هدف قاتل للأتلتي لولا تدخل لاعب الوسط الأوروجوياني.

وقال سيميوني، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد كانت اللقطة الأهم في المبارة، أخبرت فالفيردي، أن أي لاعب آخر سيفعل ما قام به إن وقع في هذا الموقف".

المدرب الأرجنتيني، أضاف: "أعتقد أن حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، منطقي تمامًا، لأن تدخله هذا منح الفوز لريال مدريد".

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وواصل: "السعودية استقبلتنا بشكل جيد، وتمت معاملتنا بكثير من الاحترام والعناية، كنا فخورين بقدرتنا في التنافس على لقب السوبر الإسباني".

وأردف: "ضد برشلونة كان هناك 40 ألفا يدعمونهم، وأمام ريال مدريد وجدنا 40 ألفًا آخرين يرتدون القمصان البيضاء".

وانتقل سيمويني، للحديث عن أحداث النهائي، موضحًا: "لقد بدأنا بشكل جيد خلال 20 إلى 25 دقيقة، ثم أصبحت المباراة تنافسية في الشوط الثاني".

وأكمل: "المباراة شهدت منعطفات عديدة لكن أهما هو تدخل فالفيردي، الذي حرمنا من هدف كان يمكنه حسم المباراة لصالحنا".

وأتم: "منافسة ريال مدريد وبرشلونة؟ أنهما خصمان قويان للغاية، فهما يكادان يفوزان بكل شيء، علينا تقبل الهزيمة هذه المرة وتهنئة الفائز.