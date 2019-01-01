سيميوني: ميسي سيكون حاضرًا في كأس العالم 2022

راهن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، على استمرار مواطنه ليو ميسي في صفوف المنتخب، حتى كأس العالم 2022، التي ستنظمها قطر.

ويواجه البرغوث مشاكل بالجملة مع راقصي التانجو، ودومًا يُتهم بالتقصير تجاه علم وطنه، كونه لا يظهر مع الأرجنتين بنفس الصورة المرعبة، التي يُرهب بها خصومه مع برشلونة، الأمر الذي دفعه من قبل لاتخاذ قرار التقاعد، بعد خسارة 3 ألقاب قارية في 3 سنوات متتالية.

وحتى بعد عدوله عن قرار الاعتزال، للعودة لانتشال منتخبه من براثن الضياع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018، لم يسلم من الهجوم اللاذع، آخرها بعد الانحناء أمام كولومبيا في افتتاح حملة كوبا أمريكا.

وفي حديثه مع شبكة (فوكس سبورت) الرياضية، سُئل التشولو عن رأيه في استمرار ليو مع المنتخب حتى مونديال الدوحة، فأجاب "بدون أدنى شك. ميسي سيكون حاضرًا في كأس العالم"، مضيفًا بشأن الاختلاف بين ميسي الكاتلوني وميسي الأرجنتيني "في إسبانيا يكون تركيزه على الفوز، ولا يهتم بالمقارنات، فقط يبحث عن الفوز".

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وأوضح كذلك، أن مركزه في برشلونة، يساعده على فعل ما يريده سواء التسجيل أو صناعة الأهداف، مشيرًا إلى أنه كان قاب قوسين أو أدنى من احتكار الثلاثية هذا الموسم، لولا ما وصفه التشولو "الليلة المشؤومة" في معقل "الأنفيلد"، وكذا التفاصيل البسيطة في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا".

وواصل التغزل في ابن جلدته، بالإشادة بشخصية وإمكانيات الهداف الأسطوري لليجا والبلو جرانا، مشددًا على ضرورة توظيفه بشكل صحيح داخل الملعب، ضاربًا المثل في مركزه مع البرسا في أسلوب 4-4-2 أو 4-3-3 مع لويس إنريكي قبل رحيله، وبين مركزه مع المنتخب، خاتمًا حديثه في هذه الجزئية "علينا إيجاد حلول بحيث يكون لدينا لاعبين قادرين على مساعدة ميسي لإخراج طاقته بشكل إيجابي".