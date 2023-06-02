سيميوني: من يمارس الجنس أربعة مرات في الشهر لا مكان له في فريقي!

المدرب الأرجنتيني حدد الحد الأدنى لنجومه!

تسبب المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في الكثير من الجدل عندما تحدث عن عدد مرات الجنس التي من المفترض أن يمارسها كل لاعب في فريقه في الشهر خلال حوار مع إذاعة "كادينا كوبي".

وبدأت المزحة من تعليق من المذيع الذي تحدث عن عدد المرات التقريبية لممارسة الجنس لدى المواطن الإسباني وقال لسيميوني: "الرقم هو 54 مرة في السنة".

فرد سيميوني: "54 مرة في السنة؟ كم ذلك في الشهر الواحد؟ أربع مرات؟ فقط؟ بالتأكيد لا، بذلك العدد لا تستطيع اللعب لفريقي".

ليقاطعه المذيع من جديد ويسأله عن العدد الذي يراه مناسبًا لكل لاعب حتى يستمر في الظهور مع أتلتيكو مدريد في وجوده على رأس القيادة الفنية للفريق.

ويقول المدرب الأرجنتيني: "15 مرة على الأقل في الشهر الواحد، لا أعرف، لن أقل ذلك فنحن لدينا معدل جيد للغاية".

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك فرصة في الجولة الأخيرة لخطف الوصافة من ريال مدريد شرط خسارة الأخير.