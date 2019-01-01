سيميوني يعادل سجل كرويف ويهدد آراجونيس

سيميوني يصل إلى 300 مباراة له في الليجا مع أتلتيكو مدريد

يصل دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، إلى المباراة رقم 300 له مدربًا للروخي بلانكوس في الدوري الإسباني ليصبح رابع أكثر مدرب استمر في الليجا مع فريق واحد.

سيميوني تولى تدريب أتلتيكو مدريد في ديسمبر 2011 وحقق معهم الدوري والكأس مرة والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي مرتين كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

وأمام إشبيلية مساء اليوم، السبت، يصل سيميوني إلى 300 مباراة مدربًا للروخي بلانكوس ليعادل سجل يوهان كرويف مع برشلونة في 8 مواسم للأخير مدربًا في تسعينيات القرن الماضي.

وقد ينجح التشولو في التفوق على جون توشاك، مدرب ريال سوسيداد السابق، حال استمر لنهاية الموسم إذ قد يصل إلى 326 هدفًا بنهاية الليجا بينما يمتلك توشاك 322 مباراة في الدوري الإسباني فقط.

ويعد لويس آراجونيس أكثر من درّب أتلتيكو مدريد بواقع 407 مباراة في الدوري الإسباني أما ميجيل مونيوز، مدرب ريال مدريد التاريخي، فإنه يمتلك 424 مباراة في الليجا كأكثر مدرب لفريق واحد.

وفي 299 مباراة لسيميوني في الليجا، حقق الفوز 185 مرة و67 تعادل و47 هزيمة كما سجل فريقه 496 هدفًا واستقبل 207 وحصد 622 نقطة بمعدل 2.06 نقطة في اللقاء الواحد.

جدير بالذكر أنّ عقد الأرجنتيني يمتد حتى 2021 وفي حال رحل بنهاية الموسم المقبل فإنه لن يتمكن من الوصول لرقم آراجونيس.