سيميوني: فيليكس يعطينا الكثير من الحلول وكنا بحاجة إلى الفوز

المدير الفني لأتليتكو مدريد يشيد بلاعبه الجديد جواو فيليكس

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد سعادته بكتيبة فريقه وبالمستوي الذي ظهروا به في مباراة ليجانيس الصعبة مساء اليوم.

وحقق أتليتكو مدريد الفوز خارج أرضه على ليجانيس بهدف نظيف، سجله فيتولو في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

وقال سيميوني، في تصريحات عقبت اللقاء، عن لاعبي فريقه: "سعيد للغاية بتحقيق الفوز في ملعب صعب، وفريق صعب المراس، في أول 20 دقيقة تمكنا من الهيمنة على الملعب، بعد ذلك تحسن أدائهم ودخلوا في أجواء المباراة وهددوا مرمانا".

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وواصل: "في الشوط الثاني، تحسنا وهاجمنا بشكل جيد مشاركة فيتولو ولورينتي أعطتنا الحيوية اللازمة لتسجيل هدف التقدم".

وحول أسلوب اللعب في المباراة قال سيميوني: "بدأنا المباراة بثلاثة لاعبين في وسط الملعب، حيث قام ساؤول بتدوير الكرة في وسط الملعب بشكل جيد وأرهق الخصم، في الشوط الثاني ظهر أصحاب الأرض بشكل جيد وهاجمونا بالرغم من النتيجة".

وتحدث المدير الفني الأرجنتيني عن الوافد الجديد جواو فيليكس وقال: "هو مهاجم ثان ولكن مهارته وقوته تظهر عند يكون على الجانب الأيمن هو يعطينا الكثير من الحلول".

وأتم تصريحاته قائلاً: "نحن كنا بحاجة إلى الانتصار، لقد غيرنا طريقة اللعب أكثر من مرة بحثاً عن الفوز، لقد حققنا الانتصار وكل شيء بخير، انا سعيد بوجود لاعبين في الفريق قادرون على توفير ما نحتاجه وفي النهاية -نجحنا في الحفاظ على الفوز"

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ويتصدر أتليتكو مدريد جدول الدوري الإسباني، برصيد ست نقاط بعد مرور جولتين وبفارق الأهداف عن إشبيلية المتصدر، ونقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.