سيميوني: فيرناندو توريس هو أسطورة كرة القدم

دييجو سيميوني يتحدث عن مهاجم تشيلسي وليفربول وأتليتيكو مدريد المعتزل حديثًا فيرناندو توريس

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وصف دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتيكو مدريد نجم الفريق السابق فيرناندو توريس بالأسطورة في كرة القدم.

وكان توريس قد أعلن اعتزاله مؤخرًا بعد مسيرة حافلة بالتتويجات على مستوى الأندية وكذلك منتخب إسبانيا.

وحول توريس، قال دييجو سيميوني إن النينو يعد أحد أساطير كرة القدم بفضل ذكائه والعمل الكبير الذي قام به.

وأضاف: "لقد حصل توريس على مكانته تاريخيًا بين أعظم لاعبي كرة القدم بفضل ذكائه وعمله واحترامه للآخرين"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 24, 2019

وتابع: "لقد كان دائمًا ما يحظى باحترام كبير بين الجميع في أي من الأندية التي لعب لها، كشخص أولًا وكلاعب كرة قدم ثانيًا"

وأكمل حديثه قائلًا: "أعتقد أنه سيأخذ وقته من أجل التفكير في مهنته القادمة بعد الاعتزال، وأعتقد أنه سيختار الطريق الأفضل في النهاية"

"سيميوني هو أليكس فيرجسون أتلتيكو مدريد"

يذكر أن فيرناندو توريس كان قد لعب في أتليتيكو مدريد مع دييجو سيميوني كلاعب، ثم عاد ليلعب مع الروخيبلانكوس تحت قيادة سيميوني كمدرب.