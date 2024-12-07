سيميوني و"طريد برشلونة" يمنحان لابورتا أملًا ماديًا وسط الأزمة الاقتصادية!

مستوى مبهر يقدمه المدافع الفرنسي هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد

لم يكن نادي برشلونة يتوقع بأي حال من الأحوال أن ينظر إلى كليمون لونجليه كصفقة رابحة في وقت ما من الموسم، كان كل أمله حين أعاره إلى أتلتيكو مدريد أن يتخفف من راتبه الكبير لا أكثر.

لكن لونجليه نجح في حجز مكان أساسي بتشكيلة المدرب دييجو سيميوني، يمنح أتلتيكو مدريد القدرة على البناء من الخلف، ولا يبدو المدرب الأرجنتيني راغبًا في إخراجه من تشكيلة لاعبه الأساسيين.

حسنًا فعل برشلونة حين حدد عقد لونجليه حتى صيف 2027، هذا سيجبر أتلتيكو مدريد على اتخاذ قرار الشراء بنهاية الموسم بعد أن تنتهي الإعارة التي لا تتضمن بند أولوية الشراء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لونجليه عانى في المواسم الأخيرة من عدم اللعب وانخفاض قيمته السوقية من 60 مليون يورو إلى 5 ملايين يورو، لكنه أصر على رفض أي عروض للخروج من الدوريات الأوروبية الكبرى وخصوصًا عروض الدوري السعودي.

يبدو أن الأمور بدأت تؤتي ثمارها، وأتلتيكو مدريد يستطيع التعويل على لونجليه الذي افتك مكانه الأساسي مستغلًا إصابة روبن لي نورماند، وكذلك يستطيع لونجليه الآن أن يحسب نفسه بشكل مؤكد في خطط أتلتيكو مدريد للصيف، كما تشير صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني.

برشلونة الذي حصل على لونجليه في 2018 مقابل 35 مليون يورو، لن يطمح الآن للتخفف من قيمة راتبه المادية فحسب، بل يمكن أن يعول عليه لجلب أرباح أخرى تساعد النادي الكتالوني المأزوم اقتصاديًا خلال السنوات الأخيرة.