سيميوني يكشف سر نكسة جوارديولا ويستبعد ريال مدريد من "الثلاثي المفضل له في أوروبا"

اختار أفضل 3 فرق بالنسبة له في الوقت الحالي وعلى رأسهم برشلونة

انهال دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد بالمديح على منافسه برشلونة، ووضع الفريق الكتالوني ضمن الفرق الثلاثة المفضلة له في أوروبا، متجاهلًا غريمه الآخر ريال مدريد.

المدرب الأرجنتيني ظهر في مقابلة أجريت مع شبكة "Telemundo Deportes"، والتي أدارها ماكسي رودريجيز لاعب أتلتيكو السابق، ووقع اختياره على برشلونة وإنتر ومانشستر سيتي، عندما تم سؤاله عن فرقه المفضلة.

وقال سيميوني خلال تصريحاته:"أحب برشلونة جدًا بسبب الطريقة التي يلعبون بها، لا أعرف ما إذا كان بإمكانهم الحفاظ على هذه الوتيرة مع الكثير من الضغط العالي، وبعض المساحات في الخلف، لكن لديهم مجموعة مميزة من الشباب يديرها هانز فليك باقتدار".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"لديهم أيضًا روبرت ليفاندوفسكي، الذي يقدم موسمًا رائعًا حتى الآن، كرة القدم التي يلعبونها هي التي تحب مشاهدتها، الضغط وخلق المساحات والمبارزات الفردية، يقومون بذلك بشكل جيد للغاية".

وأعرب كذلك عن إعجابه بإنتر قائلًا:"أحب هذا الفريق أيضًا، يلعبون بدون نجم محدد، لكن لديهم العديد من اللاعبين المهمين، إنزاجي جعلهم قادرين على المنافسة بأفضل طريقة ممكنة، مع لعب كرة قدم عملية وديناميكية ظهرت بشكل جيد وواضح في المواسم الأخيرة، بعد وصولهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وحصولهم على لقب الدوري الإيطالي".

وأما بالنسبة لمانشستر سيتي الذي يمر بلحظات صعبة حاليًا:"غياب رودري عنهم يظهر ما نتحدث عنه دائمًا، وهو أن جميع الأفكار جيدة، لكنك تحتاج إلى شخص يمثلها بأفضل طريقة على أرض الملعب، رودري هو حامل لواء أسلوبهم، لأنه حلقة الوصل بين الدفاع والهجوم، ومع تعرضه للإصابة واستبداله سيكون من الصعب الحصول على نفس القيمة".

وأما عن بيب جوارديولا:"الناس تقول دائمًا إنهم لو احتاجوا إلى مدافع سيجلبون له الأفضل في العالم، ربما هذا الأفضل لكل المدربين، ولكن في حالة بيب عليك أن تعرف كيف تدرب أفضل اللاعبين في العالم، وعليك أن تفوز أيضًا".

وأوضح:"هناك مطالب مفروضة على جوارديولا بجانب الإمكانيات المتاحة أمامه، وهي أكبر مقارنة بمدربين آخرين، نحن يجب علينا أن نفوز، ولكن مانشستر سيتي يفوز ويلعب بصورة جيدة".

يذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني بـ35 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن برشلونة صاحب المركز الأول.