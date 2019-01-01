سيميوني: رونالدو رقم 1 في العالم ولا نفكر في الصدارة حالياً

المدير الفني لأتلتيكو مدريد يشيد بالأسطورة البرتغالية قبل المواجهة المرتقبة

يرى ديجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد أن كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب في العالم، مشيراً إلى أنه لا يفكر في صدارة مجموعته أمام يوفنتوس في الوقت الحالي.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة، يوفنتوس مساء غد الثلاثاء في قمة الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نحن نتعلم من الموسم بأكمله، تركيزنا على مباراة العام الماضي لن يفيد في الغد".

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وواصل: "لن نستطيع الاعتماد على جواو فيليكس أمام يوفنتوس، لقد تعرض لإصابة منذ شهر تقريباً، فنحن بحاجة إليه عليه مواصلة العمل والتطور فهو يمتلك جودة عالية، نأمل أن يعود أقوى مما كان عليه".

وتابع: "مباراة يوفنتوس تكون صعبة وكبيرة مع خصم قوي، كل تركيزنا سيكون منصباً على تلك المباراة فنحن لا نفكر في صدارة المجموعة بالوقت الحالي".

وحول مواجهة كريستيانو رونالدو قال المدرب الأرجنتيني: "كريستيانو بطل وهو بالنسبة لي رقم 1 في العالم، إنه لاعب استثنائي ويصنع الفارق، ولكن المباراة ليست بين رونالدو وأتلتيكو وإنما بين يوفنتوس وأتلتيكو".

جدير بالذكر أن يوفنتوس يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثاني أتلتيكو برصيد سبع نقاط، وفي المركز الثالث لوكوموتيف موسكو بثلاث نقاط بالتساوي مع باير ليفركوزن.