رغم غياب المحاولات الرسمية .. فيليكس يتخذ خطوة جديدة نحو برشلونة!

الغموض يحيط بمستقبل المهاجم البرتغالي

قرر المهاجم البرتغالي جواو فيليكس، اتخاذ خطوة جديدة نحو الرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد، والانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بمحاولة تفادي السفر في الجولة الآسيوية لفريقه الحالي.

فيليكس قضى الموسم الماضي معارًا إلى صفوف برشلونة قادمًا من أتلتيكو، وعاد مرة أخرى لناديه الأصلي هذا الصيف، بسبب فشل العملاق الكتالوني في التوصل لاتفاق من أجل ضمه بشكل نهائي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن اللاعب لا يزال متمسكًا باللعب لبرشلونة، رغم عدم اتخاذ النادي أي خطوة جادة لضمه حتى الآن، والاكتفاء بوضعه في قائمته الخاصة بالانتقالات لتدعيم فريق المدرب هانز فليك.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب تدرب بالفعل مع بقية زملائه بعد العودة من يورو 2024، وسط توتر في العلاقة مع المدرب دييجو سيميوني، مما قد يجبر النادي على بيعه في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت أن فيليكس لا يريد الذهاب مع الفريق في الجولة الآسيوية استعدادًا للموسم الجديد، ويأمل أن يمنحه أتلتيكو فرصة الخروج إلى النادي الذي يريده وهو برشلونة.

أستون فيلا وبنفيكا حاولا ضم اللاعب خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكن البرتغالي يريد انتظار برشلونة، على الرغم من أن هذه الفكرة قد تنهار تمامًا في حالة تعاقد النادي الكتالوني مع داني أولمو ونيكو ويليامز.

وأكدت "سبورت" أن صاحب الـ24 سنة يحافظ على علاقته الجيدة مع الفريق في غرفة خلع الملابس، ولكن الأمر ليس كذلك مع الجهاز الفني، لذلك يأتي سفره ومشاركته في الجولة الآسيوية بمثابة الكابوس الذي سيضعه في موقف محرج للغاية مع سيميوني، لذا يطمح اللاعب في تجنب هذا السيناريو تمامًا.

جدير بالذكر أن بنفيكا كان صاحب العرض الأقوى لضم فيليكس هذا الصيف، حيث عرض التعاقد معه بالحصول على 50% فقط من ملكيته، ولكن اللاعب رفض فكرة العودة للكرة البرتغالية في الوقت الحالي.