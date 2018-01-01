سيميوني: المهم وصول أتليتكو للدور الثاني

أتليتكو حل ثانياً في مجموعته

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن دييجو سيميوني، مدرب أتليتكو مدريد، أنه راض عن تعادل فريقه أمام كلوب بروج بدوري الأبطال وأن المهم هو بلوغ الدور الثاني.

وتعادل الفريقان سلباً مساء الثلاثاء ليعبر أتليتكو للدور الثاني من البطولة التي سيستضيف النهائي الخاص بها في يونيو المقبل.

وقال سيميوني مع "موفيستار": "أنا سعيد ببلوغ الدور الثاني لأن هذا هدف مهم للنادي، احتجنا لبلوغ هذا الدور وأنا سعيد لذلك". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأضاف: "الآن سننتظر القرعة لنعرف خصمنا، ولكن علينا العمل على التحسن، المباراة كانت جيدة وحصلنا على فرص، خصوصاً في الشوط الأول".

وختم الأرجنتيني: "الشوط الثاني كان متعادلاً بين الفريقين، ولكني مرتاح نفسياً لأنني أعرف أن اللاعبين فعلوا ما بوسعهم، افتقدوا فقط لبعض الدقة في اللمسة الأخيرة".

وجاء أتليتكو مدريد ثانياً في ترتيب المجموعة الأولى لدوري الأبطال خلف المتصدر الألماني بوروسيا دورتموند.