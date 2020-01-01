سيميوني: السوبر يختلف عن الدوري ونستطيع إقصاء برشلونة

تعرف على تصريحات سيميوني قبل مواجهة برشلونة في السوبر

عبّر دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، عن سعادته بالوصول مرة أخرى إلى السوبر الإسباني مؤكدًا صعوبة مواجهة برشلونة.

أتلتيكو مدريد يضرب موعدًا مع برشلونة مساء الغد، السبت، في مدينة جدة السعودية في نصف نهائي السوبر الإسباني.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي لمواجهة برشلونة: " المواجهة دائمًا صعبة وبالأخص في بطولة مثل هذه، فالخاسر يودع المنافسة والمنتصر يصل إلى النهائي وهذا عكس مباراة الدوري التي تعتمد فقط على النقاط".

وتابع: "لا يوجد مرشح فوق العادة ومرشح بحظوظ أقل، الأهم دائمًا هو أن من يلعب ويؤدي ويقدم مستوى جيد ويحقق الانتصارات يتمكن من حصد البطولة".

المدرب الأرجنتيني أكد أنّ خطته هي تقديم مباراة كبيرة لأجل التأهل إلى النهائي مشيرًا إلى أنّ البطولة فرصة لفريقه ليستمر في التطور والنمو كمجموعة كاملة.

وحول آخر مشاركة للروخي بلانكوس في البطولة، علّق سيميوني: "بالطبع أتذكر حينما لعبنا البطولة في 2014 وكانت هامة للغاية بالنسبة لنا لأننا حققنا الفوز وحصدنا البطولة، من الجيد العودة مرة أخرى ونتمنى التتويج مجددًا".

وأردف: "علينا التأقلم على المتغيرات الجديدة والنظام الذي وضعه الاتحاد الإسباني لكرة القدم وتجربة أمور لم تحدث من قبل، أعتقد أننا على استعداد للمنافسة على هذه البطولة".

وتطرق للحديث عن جواو فيليكس بقوله: "كل شخص لديه شخصيته وعلينا التعامل مع كل لاعب على حده. أراه يمتلك الحافز والحماسة لتقديم أفضل ما لديه مع الفريق وأنا واثق من أنه سيتطور كثيرًا معنا. حينما يخرج أي لاعب من أتلتيكو مدريد ويتحدث عن رأيه الأخبار تنتشر في كل مكان وهذا لا يحدث فقط مع جواو".

فيليكس سبق وصرّح باشتياقه لفترته مع بنفيكا البرتغالي وصعوبة التأقلم رفقة أتلتيكو مدريد.

واختتم: "نحن نعرف برشلونة جيدًا وطريقته في الهجوم واللعب الجماعي وهم كذلك يعرفون مستوانا. لقد تطورنا كثيرًا في الفترة المقبلة ونتمنى إبراز ذلك في نصف النهائي السوبر".

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد حصد البطولة أمام الريال في 2014 بينما خسر السوبر في 2013 أمام برشلونة بقاعدة الهدف خارج الأرض.