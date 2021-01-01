سيميوني: الخوف من ريال مدريد وبرشلونة ليس سببًا في السقوط!

إحباط من الهزيمة..

يؤمن دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أن الضغوطات من ريال مدريد وبرشلونة لم تكن سببًا في تراجع نتائج فريقه بالآونة الأخيرة.

وكان أتلتيكو مدريد قد خسر على يد إشبيلية مساء الأحد بهدف نظيف، لتشتعل المنافسة على درع الدوري الإسباني بعد أن كان الفارق بين الروخي بلانكوس وقطبي الليجا يصل إلى عشر نقاط.

ورغم تراجع الأتليتي لكن سيميوني يرى أن الضغوطات ليست السبب، وعاد وأكد على ضرورة القتال في الفترة المقبلة في سبيل الظفر مجددًا بدرع الدوري.

المدرب الأرجنتيني في حديث بعد مباراة إشبيلية قال "لا، لا نمر بفترة من العصبية أو الضغوطات، أن تكون قادرًا على اللعب بشكل أفضل أو كتلتك أقوى، لا أظن أن لذلك علاقة بالقلق".

كما أضاف "الدوري الإسباني صعب حتى النهاية في جميع المنافسات، هناك فريقان فقط ينافسان على اللقب مع بعض المنافسة منا كما في 2014 و2017".

وواصل "نحن نتنافس معهما الآن، في الفترة الأخيرة الأمور السيئة أكثر من الإيجابية، علينا أن نعود إلى الطريق الصحيح".

أما عن مباراة إشبيلية، فقال "عليك أن تتقبل الهزائم، الآن سنبدأ الاستعداد لمباراة ريال بيتيس الأسبوع المقبل، علينا الاستمرار في العمل".

الجدير بالذكر أن الفارق بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد بات ثلاث نقاط فقط، كما يمكن أن يصبح الفارق مع برشلونة نقطة واحدة حال فوز البرسا على بلد الوليد يوم الإثنين.