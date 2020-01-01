سيميوني: أوبلاك الأفضل في العالم

تصريحات دييجو سيميوني بعد انتصار أتلتيكو مدريد على ليفانتي

قال دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد إنه عليك أن تواجه نفسك بعيوبك حتى وإن حققت الانتصارات إذا كنت تريد المضي قدمًا.

وحافظ أتلتيكو مدريد على صحوته الأخيرة، بتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإسباني، بهزيمة ضيفه ليفانتي بشق الأنفس بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب "واندا متروبوليتانو" لحساب الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإسباني.

وحول الفوز الذي حققه فريقه أعرب دييجو سيميوني عن أسفه لعدم القدرة على خلق العديد من الفرص أو ترجمة الفرص التي صنعت على مدار شوطي المباراة.

وأضاف: "لم نتمكن من اختراق دفاعات ليفانتي قبل تسجيل الهدف الأول، وطوال المباراة لم ننجح في الوصول إلى المرمى في مرات عديدة"

وتابع: "هذه المشكلة واجهتنا أكثر من مرة خلال الموسم الحالي، وعلينا أن نواجهها ونصل إلى حل لها لكي نصبح أكثر نجاعة على المستوى الهجومي"

وأردف: "أوبلاك يعتبر حاليًا أفضل حارس مرمى في العالم ووجوده يمنحنا القوة في كل مباراة يشارك فيها، لقد كان مفتاح الفوز اليوم"

أتلتيكو مدريد يحافظ على صحوته الأخيرة بفوز صعب على ليفانتي

يذكر أن أتلتيكو مدريد قد رفع رصيده إلى النقطة رقم 35 في المركز الثالث، خلف ريال مدريد وبرشلونة أصحاب الصدارة والوصافة.