سيميوني لم يُفاجأ بالموسم الصعب لأتليتكو مدريد

المدرب توقع هذا منذ البداية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى دييجو سيميوني سعادته بتحسن أداء أتليتكو مدريد، ذلك خلال تصريحاته عقب الفوز 3-0 على هويسكا ومواصلة الضغط على برشلونة في الصدارة.

ونجح أتليتكو مدريد في تخطي منافسه الصعب بثلاثية لوكاس هيرنانديز وسانتياجو أرياس وكوكي، ليقلص الفارق مع البارسا إلى نقطتين فقط قبل مواجهة الفريق الكتالوني مع ليجانيس غدًا.

وقال المدرب الأرجنتيني عقب المباراة "أواصل تكرار القول بأننا منذ مباراة إشبيلية وحتى الآن ونحن نُقدم مباريات قوية ونخلق الفرص. الفريق لعب اليوم مباراة ممتازة طوال الـ90 دقيقة. هذا يعطينا حماس عظيم".

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ويُواجه أتليتكو صعوبات جمة هذا الموسم على صعيد إصابات اللاعبين، إذ لم يتواجد سيميوني في هويسكا سوى مع 13 لاعبًا من الفريق الأول جاهزين للعب مع غياب مجموعة كبيرة للإصابة.

لكن المدرب أكد أنه كان يتوقع تلك الصعوبات منذ بداية الموسم، بقوله "كنا نعلم منذ بداية الموسم الصعوبات التي سنواجهها، لأن استعدادنا للموسم كان مختلفًا عن المواسم السابقة. نأمل أن يُساعدنا خروجنا من الكأس على استعادة لاعبينا في أفضل حالة ممكنة استعدادًا للمباريات القادمة".