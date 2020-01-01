سيمون كيير: حلمي تحقق بالانتقال إلى ميلان والجميع يعرف قوة زلاتان

سيمون كيير سعيد بتحقيق حلمه..

أبدى الدنماركي سيمون كيير، مدافع ميلان الجديد، سعادته بالانتقال إلى صفوف الروسونيري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وانتقل كيير إلى صفوف ميلان قادمًا من إشبيلية الإسباني، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء.

وبدأ كيير، الموسم معارًا لصفوف أتلانتا ولكنه لم يحصل على فرصة اللعب بشكل منتظم، ليحول دفته إلى ميلان خلال الميركاتو الشتوي.

وقال كيير، في تصريحات لموقع ميلان الرسمي: "لقد كان حلمي أن ألعب في ميلان، هذا النادي التاريخي، الذي ضم أقوى اللاعبين الأبطال في التاريخ".

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وأضاف: "ميلان ضم أقوى المدافعين على مر العصور، كباولو مالديني، أليساندرو نيستا، وفرانكو باريسي وآخرين، اللعب هنا كان حلمي وقد تحقق أخيرًا".

وكشف صاحب الـ30، عامًا عن حديثه مع مواطنه يون دال توماسون، نجم ميلان السابق، موضحًا: "لقد تحدثت معه الأسبوع الماضي، ولم يخبرني سوى بالأشياء الجيدة عن النادي ومدينة ميلانو".

وأكمل: "انتقالي إلى هنا معارًا ليس مهمًا، ولكني آمل أن أثبت استحقاقي للبقاء هنا، وأن أبذل قصارى جهدي من أجل النادي".

وبسؤاله عن زلاتان إبراهيموفيتش، الذي عاد إلى ميلان وهو في عمر الـ38، أجاب: "زلاتان هو زلاتان، إنه لا يحتاج إلى تعليقي أو تعليق أي شخص آخر، فالجميع يعرف قوته".

واستطرد: "في عمر 30 أو 38 عامًا، لا يزال هو نفس اللاعب الذي قابلته عدة مرات. قد لا يكون لديه نفس اللياقة البدنية التي كان عليها قبل 10 سنوات، لكنه لا يزال فتاكًا".

وأتم: "شاهدت مباراة كالياري، لقد كان حاسمًا، وأعتقد أن ميلان أعاده؛ لهذا السبب".

ولعب كيير، لعدة أندية أخرى خلال مسيرته أبرزها روما وفولفسبورج وليل وفناربخشة وباليرمو.