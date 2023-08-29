سيل من العروض ولكن .. الوكلاء يضغطون على ريال مدريد لتعويض فينيسيوس جونيور!

يحاول الوكلاء إغراء ريال مدريد بعرض العديد من المهاجمين على النادي الملكي..

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني سيلًا من العروض للتعاقد مع مهاجمين خلال الساعات القليلة الماضية، تحديدًا مع تأكيد إصابة البرازيلي فينيسيوس جونيور وغيابه لمدة تتجاوز ستة أسابيع.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن الاتصالات الواردة إلى مكاتب ريال مدريد من قبل ممثلي اللاعبين والوسطاء وحتى الأندية لا تتوقف، مع تبقي أيام قليلة على نهاية فترة الانتقالات الصيفية 2023، والعروض المتعلقة بمهاجمين تحديدًا تنهال على الفريق الملكي.

التقرير كشف أنه منذ اكتشاف إصابة فينيسيوس، حتى دون معرفة حجمها والمدة الكبيرة التي سيغيبها البرازيلي، بدأ الوكلاء يتحركون بالفعل لعرض جميع أنواع المهاجمين على إدارة ريال مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أنه وعلى الرغم من إصابة فينيسيوس جونيور الطويلة، واللاعبين الرائعين المعروضين على إدارة ريال مدريد، إلا أن النادي يظل ثابتًا على موقفه بأن السوق مغلق بالفعل، ولن يتحرك الآن لضم لاعبين جدد.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



ومع الوضع الحالي، فإن ريال مدريد يملك حاليًا في خط الهجوم ثلاثة لاعبين، هم براهيم دياز، وخوسيلو، ورودريجو، والقرار هو أنه لن يكون هناك أي تعزيزات في الهجوم، أو أي صفقات جديدة.

وإذا سارت الأمور على ما يرام مع فينيسيوس جونيور، فإنه قد يتمكن من العودة إلى المباريات منتصف أكتوبر المقبل.