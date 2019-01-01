سيلفا: مع جوارديولا أصبحت أفضل

ديفيد سيلفا يتحدث عن علاقته بجوارديولا في مانشستر سيتي

قال النجم الدولي الإسباني وصانع ألعاب نادي مانشستر سيتي ديفيد سيلفا إنه أصبح أفضل كلاعب بعدما تدرب تحت إمرة بيب جوارديولا.

وكان سيلفاقد انتقل إلى مانشستر سيتي قادمًا من صفوف فالنسيا الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية للعام 2010، وذلك بعدما خطف الأنظار بقميص الخفافيش.

وتحدث سيلفا عن القيمة التي أضافها كل من روبيرتو مانشيني ومانويل بيليجريني لمانشستر سيتي وله على المستوى الشخصي، ولكن التدرب مع جوارديولا جعله لاعبًا آخر على حد قوله.

وأضاف: "العمل مع بيب جوارديولا أمر رائع، لقد تعلمت منه العديد من الأشياء وتغيرت نظرتي بشكل كبير حول كرة القدم وكيفية ممارستها"

وتابع: "خلال 10 سنوات قضيتها هنا أشعر بأن الوقت مر سريعًا، لقد حققت العديد من النجاحات وعشت عددًا من اللحظات التاريخية، لا أصدق أن كل ذلك مر بهذه السرعة"

وأردف: "العقلية هنا بوجود جوارديولا مختلفة، أنت تلعب من أجل الفوز بكل شيء وهذا أمر يعطيك الثقة في قدراتك والرغبة الدائمة في تقديم كل ما تمتلك"

جول 50 | تأثير رونالدو: ماذا أضاف كريستيانو للعلامة التجارية ليوفنتوس؟

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل الآن المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خسر في المباراة الأخيرة أمام ليفربول.