سيلفا: كنا أفضل ولكن ليفربول الأفضل في العالم بالمرتدات

نجم مانشستر سيتي يرفض الحديث عن التحكيم ويكشف عن أسباب قوة الريدز

تلقى نادي مانشستر سيتي خسارة حاسمة في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حيث سقط حامل اللقب أمام منافسه الأول والمتصدر ليفربول على ملعب أنفيلد بثلاثية مقابل هدف في مباراة نارية من العيار الثقيل.

شهد لقاء القمة بالدوري الإنجليزي الممتاز بعض الأخطاء التحكيمية والتي جعلت المدرب الإسباني بيب جوارديولا يفقد أعصابه في بعض اللحظات كما أنه كان يعاتب الحكم بعد اللقاء.

وفي تصريحات ما بعد المباراة قال بيرناردو سيلفا صاحب هدف سيتي: "لم أشاهد لمسة اليد، يجب عليكم أنتم أن تتحققوا من ذلك، لن أتحدث أنا عن ذلك وألا سأضع نفسي في مشاكل".

وتابع: "أعتقد أننا لعبنا أمام أحد أفضل الفرق في العالم، أنفيلد هو أحد أصعب الملاعب عالميًا، عندما تتلقى هدف تُصبح الأمور معقدة ولا يمكن أن تمنحهم الفرص على الاطلاق".

وأضاف: "لقد قدمنا أداء جيد ولكن كنا نريد الفوز، بعض الفرق تعتقد أنها تلعب جيدًا أمام ليفربول ولكن يجدون نفسهم متأخرون بهدفين أو ثلاثة، هم فريق يقوم بالمرتدات بصورة أكثر من رائعة".

ماذا تًخبرنا الأرقام عن فوز ليفربول على مانشستر سيتي؟ 📊👀 pic.twitter.com/JNWUyhfhiO — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 10, 2019

وفي الأخير قال: "أبارك لهم على الفوز ولكن نحن سنقاتل حتى النهاية، لقد حدث مثل ذلك في الموسم الماضي ونحن من توج ببطولة الدوري في النهاية، لا نزال في نوفمبر ولا تزال هناك مباراة لهم أمامنا في ملعبنا".

يذكر أن مانشستر سيتي يأتي الآن في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد الريدز في الصدارة برصيد 34 نقطة وبعده ليستر سيتي وتشيلسي برصيد 26 نقطة لكل منهما.